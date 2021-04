C’è grande attesa da parte degli appassionati di serie tv per i prossimi mesi. Soprattutto su Netflix sono attese le nuove stagioni per alcuni delle serie tv più popolari del momento: tra queste si segnalano Lucifer, Stranger Things e La casa di carta. I nuovi episodi di questi titoli sono attesi tutti entro la fine dell’anno.

Lucifer, Stranger Things e La casa di carta: a quando l’uscita su Netflix

Allo stato attuale, lo scenario certo per gli utenti di Netflix è quello relativo a Lucifer. Proprio nei giorni scorsi infatti è stata annunciata la data di rilascio dei nuovi episodi, quelli della quinta stagione. La serie tv sarà disponibile sul catalogo a partire dal prossimo 28 Maggio.

Le novità però non terminano qui. Come previsto, Lucifer avrà anche una sesta stagione, quella conclusiva. Già sono iniziate le riprese per i nuovi episodi che probabilmente arriveranno nel 2022.

A differenza di Lucifer, ci sono ancora poche notizie sulle altre due serie tv attesissime di casa Netflix. Di Stranger Things, ad esempio, si sa che le riprese sono attualmente in corso in Georgia. I fan dovranno però attendere ancora qualche mese per la disponibilità della quarta stagione. I rumors prevedono un’uscita tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Incertezze anche per La casa di carta. Anche a causa delle restrizioni per il Covid, le riprese per la serie tv spagnola vanno a rilento. Il rilascio della quinta stagione, atteso su Netflix già entro l’estate, è stato quindi prorogato a non prima del prossimo autunno.