Quest’anno Apple non rilascerà nessun nuovo iPhone SE. E’ questa l’ultima notizia emersa che va a smentire tutte le indiscrezioni dei mesi precedenti secondo le quali il colosso avrebbe aggiornato la serie SE con il lancio di un nuovo iPhone nel mese di marzo o aprile o con un evento previsto nei primi mesi dell’estate 2021. A quanto pare soltanto nel 2022 Apple procederà con la presentazione del suo nuovo iPhone SE, il quale però potrebbe non introdurre particolari novità se non il supporto al 5G.

iPhone SE: un nuovo modello arriverà nel 2022 ma novità interessanti saranno introdotte nel 2023!

Le nuove informazioni sui prossimi modelli di iPhone SE provengono dal noto leaker Ross Young, secondo il quale nel 2022 Apple rilascerà un nuovo iPhone SE che continuerà a mostrare un display LCD da 4,7 pollici e che supporterà il 5G. Nel 2023, invece, si prevede l’arrivo di un nuovo modello con design rinnovato.

Young sostiene che l’iPhone SE che Apple lancerà nel 2023 avrà un display dalle dimensioni più grandi, che raggiungerà infatti i 6,1 pollici, che dirà addio al notch che caratterizza attualmente i dispositivi Apple in favore di un foro dedicato all’inserimento della fotocamera frontale.

Queste sono tutte le informazioni trapelate fino ad ora ma è opportuno non ritenerle confermate in quanto relative esclusivamente a indiscrezioni che si propongono come previsioni di quelle che potrebbero essere le prossime novità di casa Apple.

Soltanto nei prossimi mesi, quindi, saranno disponibili ulteriori informazioni dalle quali sarà possibile trarre maggiori dettagli riguardo i prossimi iPhone in arrivo e non solo.