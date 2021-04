L’operatore francese Iliad anche ad Aprile 2021, salvo eventuali cambiamenti, continuerà a proporre le sue offerte mobile che partono da 4.99 euro al mese.

Il suo portafoglio è composto da 4 offerte flat con rinnovo automatico ogni mese: Iliad Voce, Giga 40, Giga 50 e Giga 100. Ricordiamole insieme nel dettaglio.

Iliad proroga anche per aprile 2021 le proprie offerte

Partiamo subito dalla meno costosa, Iliad Voce, che propone minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile a 4.99 euro al mese. Troviamo poi la Iliad Giga 40 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 40 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 6.99 euro al mese.

L’offerta è attivabile online sul sito ufficiale del quarto operatore di rete tramite l’apposito pulsante “Scopri le altre offerte”, raggiungibile dopo aver cliccato sul pulsante Scopri dell’offerta Iliad Giga 50, e presente in fondo alla pagina. Iliad Giga 50 a 7.99 euro al mese prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G.

Iliad Giga 100 comprende in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 100 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9.99 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli e costi di attivazione, visitate il sito ufficiale dell’operatore.