Le persone viaggiano meno a causa della pandemia COVID-19, ma nel frattempo Google Maps si tiene pronto per quando si tornerá alla normalitá. Il noto servizio di mappe, disponibile per iOS e Android, sta rilasciando nuove funzionalitá molto interessanti, tra cui una che renderá piú facile orientarsi negli interni.

Google ha annunciato martedí che gli utenti di Maps potranno usufruire della sua funzione Live View in alcuni luoghi interni, inclusi aeroporto, stazioni di trasporto pubblico e centri commerciali. In precedenza, Live View veniva utilizzato solamente per la navigazione all’aperto.

Google Maps Live View è già disponibile per essere utilizzato

Ora, quando prenderai un aereo o un treno, Live View potrá aiutarti a trovare l’ascensore e le scale mobili piú vicini al gate o al binario. Le frecce ti indicheranno la strada giusta da percorrere e se hai bisogno di prendere qualcosa al centro commerciale, puoi usare Live View per vedere a che piano si trova il negozio desiderato.

La funzione dal vivo per gli interni in Google Maps è ora disponibile su android e iOS ma, al momento, puó essere utilizzato solamente in America. La funzione verrá rilasciata nei prossimi mesi anche in altri paesi. Oltre alla nuova funzione per gli interni, Google Maps introdurrá anche altre funzionalitá.

Sará disponibile un nuovo livello meteorologico che consentirá agli utenti di vedere rapidamente le condizioni attuali. Se pioverá, potrai conoscere immediatamente la strada piú adatta a te e se avevi programmato di andare in bicicletta l’applicazione ti consiglierá di utilizzare un altro mezzo per spostarti. Potrai anche notare la qualitá dell’aria.

Inoltre, durante la navigazione, Google Maps utilizzerá per impostazione predefinita il percorso che ti permetterá di inquinare di meno. Google ha detto che puoi impostare come predefinito anche il percorso piú veloce, ma ora riceverai informazioni sull’impatto di CO2 nel tuo percorso.