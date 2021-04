CoopVoce: le nuove EVO sono le promo più cliccate del momento, ecco i prezzi

Sarebbe ormai una consuetudine per CoopVoce rubare la scena a tutti gli altri gestori mobili di tipo virtuale. La capacità di questa azienda di mettersi in gioco tutto ad un tratto sarebbe ormai diventata una vera e propria caratteristica, soprattutto perché negli ultimi anni la sua storia è stata totalmente riscritta.

Nessuno voleva le offerte di questo gestore, il quale col tempo è stato in grado di modificare la sua strategia ma anche il parere del pubblico. CoopVoce veniva additata come la compagnia con meno contenuti nelle sue promo, ma ora è tutto diverso. Ogni offerta è infatti soddisfacente sia dal punto di vista del prezzo che per quanto concerne minuti, giga ed SMS. A dimostrarlo e la nuova linea lanciata sul sito ufficiale proprio durante lo scorso mese di marzo. Stiamo parlando delle promo EVO, le quali costano molto poco ogni mese.

CoopVoce: arrivano le EVO a battere la concorrenza a colpi di contenuti e prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS