Un certo capitano era ossessionato dalla caccia a una balena bianca. Nella realtà in cui ci troviamo invece possiamo assistere a numerosi consumatori che sono alla ricerca di una console di nuova generazione sempre bianca. La PS5 è praticamente introvabile e la bassa produzione sta rendendo il tutto un inferno.

In tutto il mondo ci sono notizie di sporadici restock delle unità. Non fanno in tempo ad annunciare l’arrivo di nuove PS5 che in tempo zero vanno tutte a ruba. È successo stamattina negli Stati Uniti per esempio. GameStop ha annunciato l’arrivo di nuove PlayStation 5 e sono passati pochissimi minuti per vederle finire.

PS5: alla caccia della balena bianca

Da un lato tutti gli appassionati di gaming e ancora di più delle console della casa nipponica Sony, questa situazione è difficile da sopportare. Da un lato ci si potrebbe consolare dicendosi che alla fine avere una PS5 non cambierebbe più di tanto rispetto al modello precedente. Non esistono esclusive per la nuova generazione e ci sono alcuni problemi a livello di software da sistemare. Ci sono inconvenienti che con il tempo saranno sistemati, ma per ora continuano a rimanere.

Riuscire a mettere le mani su una PS5 è così difficile che ogni volta che qualcuno di riesce ecco che posta la foto del proprio successo online ricevendo moltissime reazioni, a volte avverse per gelosie. In realtà risulterebbe più facile riuscirsi nel momento in cui ci si rivolge agli scalper, ma questo vorrebbe dire arrivare a spendere il doppio, il triplo, il quadruplo e anche di più.