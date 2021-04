Durante lo scorso mese Oppo aveva annunciato sul mercato Oppo F19 Pro e Oppo F19 Pro Plus e ora, per il momento in Sri Lanka, il produttore cinese ha svelato ufficialmente la versione standard che va così a chiudere questa serie di smartphone, ovvero il nuovo Oppo F19.

Ufficiale Oppo F19, l’ultimo device della famiglia F19

Questo nuovo device di casa Oppo appartiene alla fascia medio-bassa del mercato e vanta la presenza sotto al cofano del processore Snapdragon 662 di casa Qualcomm. Troviamo disponibile un solo taglio di memoria con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Il software è Android 11 ed è basato sull’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la ColorOS in versione 11.1.

Sul fronte spicca poi la presenza di un display AMOLED con un piccolo foro laterale in cui è collocata una fotocamera per i selfie da 16 megapixel. Il modulo fotografico posteriore include invece tre fotocamere con sensori da 48+2+2 megapixel. Notevole poi la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W. Per il momento l’azienda non ha fornito dettagli circa i prezzi e la disponibilità di questo nuovo smartphone.

Oppo F19 – scheda tecnica