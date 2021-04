In Piazza Gae Aulenti, a Milano, Iliad ha svelato un’installazione che rimanda ai suoi “biscotti della verità” e in generale all’approccio dell’operatore nel segmento mobile italiano. L’installazione a forma di pacco di biscotti è alta 3 metri e ricorda anche la nascita di Iliad Express.

iliad Express è uno dei diversi canali di distribuzione messi a disposizione da iliad per l’acquisto delle proprie SIM e offerte, in aggiunta alle migliaia di Simbox presenti in tutta Italia, agli store a gestione diretta, i Corner dei centri commerciali, gli iliad Point. Scopriamo insieme i dettagli.

Iliad: nuova installazione a Milano per promuovere Express

Secondo quanto annunciato da Iliad, a questa prima installazione ne faranno seguito altre due sempre nella città di Milano, che avranno un soggetto creativo diverso e non ancora svelato. Per l’intero progetto di comunicazione tramite installazioni in città, Iliad si è avvalso della collaborazione di DDB Italia.

Basta recarsi in uno dei supermercati/ipermercati, negozi di elettronica o bookstore partner, prelevare la SIM iliad nel suo inconfondibile packaging rosso dagli stand dedicati, consegnarlo in cassa e pagare l’importo dovuto. Nello scontrino rilasciato è stampato il PIN da utilizzare per attivare la SIM in pochi passaggi online, direttamente dall’area dedicata sul sito iliad, alla pagina iliad.it/attiva.

Con iliad Express è attualmente possibile sottoscrivere solo l’offerta GIGA 70, con 70 GB di traffico in 4G/4G+ con 5G incluso, Minuti e SMS illimitati al costo di 9.99 euro al mese. Acquistare una SIM con il canale iliad Express ha un costo complessivo di 19.98 euro, di cui 9.99 dell’offerta GIGA 70 e 9.99 euro di attivazione SIM. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale.