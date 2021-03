Iliad continua ad essere l’operatore più conveniente per il pubblico. Il provider francese ha messo a disposizione dei suoi nuovi clienti una rinnovata promozione: la Giga 70. La ricaricabile ha un pacchetto base con consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 70 Giga per la navigazione internet. Il costo previsto è di 9,99 euro. La sorpresa per chi sceglie tale offerte però è tutta nella disponibilità di tre servizi a costo zero.

Iliad, con la Giga 70 tre servizi a costo zero tra cui anche il 5G

Gli utenti che si affidano alla Giga 70 potranno beneficiare delle chiamate gratuite verso tutti i numeri telefonici all’estero. I clienti potranno quindi comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali. La lista delle nazioni previste da Iliad per le comunicazioni gratuite prevede ben sessanta paesi. Con la ricaricabile Giga 70 i clienti di Iliad potranno beneficiare anche della segreteria telefonica gratuita sempre senza costi aggiuntivi. A differenza delle iniziative previste da TIM, Vodafone e WindTre, la compagnia francese non prevede dei costi extra per l’ascolto dei messaggi registrati in segreteria.