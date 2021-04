Euronics è assolutamente convincente e porta gli utenti a fidarsi dei prezzi che l’azienda ha deciso effettivamente di includere all’interno del proprio volantino, portando con sé alcuni dei migliori prodotti in circolazione, e riservando splendide promozioni.

Il volantino che andremo a discutere, a differenza di quanto visto con il SottoCosto delle ultime settimane, non risulta essere disponibile in ogni negozio n Italia, ma è riservato ai soli clienti che avranno la possibilità di recarsi fisicamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno (nemmeno online sul sito ufficiale), entro e non oltre il 14 aprile 2021.

Gli sconti Amazon sono impreziositi da codici completamente gratis, scoprite i migliori iscrivendovi al canale Telegram dedicato.

Euronics: quanti sconti e che occasioni per tutti

I migliori prodotti in promozione rientrano chiaramente nella fascia media della telefonia mobile, qui possiamo scovare Oppo A72 a 169 euro, Samsung Galaxy A32 a 279 euro, galaxy A52 a 379 euro, galaxy A72 a 499 euro e Galaxy A12 a 199 euro.

Altre soluzioni interessanti sono legate ai top di gamma, in particolare parliamo di modelli di casa Apple, quindi iPhone 12 a 829 euro o iPhone 12 Mini a 779 euro, salendo poi verso l’ultimo xiaomi Mi11 da 899 euro, o anche Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1279 euro, Galaxy S21+ a 1079 euro e Galaxy S21 a 879 euro.

Tutti i prodotti sono impreziositi dalla grandissima varietà garantita dal volantino Euronics, infatti nelle oltre 20 pagine della campagna si potranno anche incrociare riduzioni applicate da elettrodomestici, televisori, notebook, accessori dell’informatica e tantissimo altro ancora. Per maggiori dettagli si consiglia la visione delle pagine sottostanti.