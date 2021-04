Carenza di personale medico qualificato e lunga attesa prima di un’operazione sono solo alcuni fattori a cui sarà possibile dire addio. Molto infatti sarà praticato da remoto. Il futuro degli interventi chirurgici a distanza è il 5G.

Sfruttando questa tecnologia un team di medici a Pechino ha eseguito già tre interventi e sono andati tutti a buon fine. Ecco i dettagli e come la rete 5G sarà utile anche nella “nuova medicina connessa“.

Nuova medicina connessa: ecco come il 5G cambierà gli interventi chirurgici

Si può tranquillamente parlare di “nuova medicina connessa”. In sostanza, grazie alla connessione rete 5G, qualsiasi ospedale dotato di macchinari idonei e gestibili da remoto, può praticare interventi su pazienti senza essere effettivamente in presenza.

Lo ha fatto un’equipe di medici di Pechino che ha sottoposto a intervento chirurgico oculistico tre pazienti. La particolarità è che questi ultimi si trovavano nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, in Cina nordoccidentale. In altre parole a circa 3.000 km di distanza. Ad ogni modo la lontananza non è stato un problema. Grazie al 5G i medici hanno potuto tranquillamente operare.

Chen Youxin, primario del reparto di oftalmologia del Peking Union Medical College Hospital (PUMCH) ha dichiarato: “Le operazioni sono state un grande successo“. Possono essere felici i tre pazienti che ora non avranno più problemi di vista. Ma come è possibile operare a distanza grazie alla rete 5G?

Come è possibile operare a distanza

È lo stesso Chen a raccontare i passaggi che hanno portato all’intervento e che così descritti non appaiono poi tanto trascendentali. Una volta ricevuta dall’ospedale locale, dove erano ricoverati i tre pazienti, le immagini del fondo oculare, a Pechino l’equipe si è messa al lavoro.

Predisposti tutti i programmi chirurgici dell’intervento per ognuno dei tre pazienti, di cui due anziani, il resto lo ha fatto il 5G. Una volta inviati tutti i dati, il macchinario presente all’ospedale di Tumxuk ha eseguito i tre interventi chirurgici in completa autonomia.

Ciò permetterà ai medici locali di poter operare guidati da quelli più esperti e capaci anche se lontani. Così sarà possibile sopperire alla carenza di medici oftalmologi in Cina. Tutto questo grazie alla tecnologia 5G che sta cambiando tante altre realtà.