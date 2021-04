Sembrano esserci in vista delle nuove rimodulazioni rivolte ad alcuni clienti TIM. In particolare, i clienti coinvolti sarebbero quelli aventi alcune offerte di rete mobile attive, le quali vedrebbero un aumento di 2 euro al mese sul costo previsto normalmente. Vediamo dunque di che si tratta.

In arrivo nuove rimodulazioni di 2 euro per alcune offerte di rete mobile

TIM ha da poco comunicato ufficialmente l’imminente modifica delle condizioni contrattuali di alcune offerte mobili ricaricabili. Come già accennato, infatti, le nuove rimodulazioni consisteranno in un aumento di 2 euro mensili e saranno rivolte ai clienti con attive alcune offerte ricaricabili. Al momento, però, non è ancora stato fornito un elenco completo e preciso delle offerte in questione.

Quel che è certo è che si tratterà di offerte ricaricabili non più in commercializzazione e, secondo le ultime indiscrezione, potrebbe trattarsi di offerte caratterizzate da un costo piuttosto basso. Nella comunicazione ufficiale, TIM ha inoltre dichiarato che i clienti coinvolti saranno avvisati tramite un SMS. Una volta arrivato l’SMS, l’operatore telefonico ha comunicato che verrà fornito immediatamente un incremento del traffico dati pari a 20 GB.

La data stabilita per l’inizio di queste rimodulazioni è fissata per il 9 maggio 2021. A partire da questa data, infatti, si vedrà un aumento di 2 euro (IVA inclusa) in più al mese dopo il primo rinnovo dell’offerta ricaricabile. Tutti i clienti coinvolti potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso senza nessun costo o penali se lo comunicheranno a TIM entro l’8 maggio 2021. Per comunicarlo, sarà necessario effettuare una delle seguenti operazioni: