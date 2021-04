Di recente su Netflix e Prime è accaduto un fatto alquanto bizzarro: sono uscite due serie TV, pressoché nello stesso periodo. La bizzarria è che entrambe trattano lo stesso tema esattamente alla stessa maniera. Cosa accadrebbe se si riuscisse a individuare il proprio partner ideale, l’anima gemella, grazie al proprio DNA?

Soulmates e The One: due storie identiche, con meccanismi narrativi diversi

È curioso che le due serie siano uscite contemporaneamente, seppure su due piattaforme diverse. Soulmates si trova su Prime, è una serie costituita da episodi autoconclusivi, tutti separati tra loro. The One invece, si trova sul catalogo Netflix ed è una serie a tutti gli effetti, con una trama continua e un finale aperto che lascia presupporre persino a una seconda stagione. Veniamo alle differenze tra le due serie.

Soulmates, come dicevamo prima, è una miniserie a episodi autoconclusivi, nessuno di essi collegato all’altro. Ciascuna delle storie che vediamo, racconta una vicenda che potrebbe accadere qualora fosse possibile trovare scientificamente l’anima gemella. Cosa accadrebbe a una coppia già sposata che scoprisse solo dopo le proprie anime gemelle? E se la propria anima gemella fosse deceduta? E se preferissimo qualcun altro all’anima gemella? Le domande potrebbero proseguire all’infinito. Questa serie però, ne tratta solo alcune, per un totale di sei episodi. Vi interesserà sapere che viene dai creatori di Black Mirror e si vede.

The One è invece trattata in maniera diversa. Il concetto è il medesimo, si parla di DNA e di anime gemelle, ma in una intricata storia continuativa, fatta di omicidi e segreti e in cui letteralmente nessuno può essere considerato davvero limpido. Inoltre in questo caso, la storia è tratta dall’omonimo libro di John Marrs edito in Italia nel 2018.

Vi consigliamo comunque di guardarle entrambe, poiché molto gradevoli e scorrevoli. Buona visione!