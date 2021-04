PlayStation Plus: per il mese di aprile arrivano nuovi giochi gratis, offerte e sconti

Arrivati al 1 Aprile e per la felicità dei nerd più sfegatati, è tempo di cambiamento. Con l’arrivo del mese primaverile, PlayStation Plus ha sfornato i nuovi giochi gratis adatti a PS4, PS5 e magari PSVR. Il servizio permette, con un abbonamento mensile, trimestrale o annuale, di iscriversi a una serie di vantaggi che vanno dal multiplayer online ad una lunga lista di giochi gratis in rinnovo ogni mese. In questa maniera si avrà la possibilità di provare anche quei videogame a cui ambite da sempre.

PlayStation Plus: l’elenco dei giochi a costo zero

Ieri, mercoledì 31 marzo alle 17:30 dell’ora italiana, PlayStation Plus ha inaugurato l’arrivo dei nuovi giochi PS Plus gratis di aprile 2021. Ma quali sono? Vi avvisiamo, nulla è certo, ciò che però possiamo confermarvi è che il 6 aprile Destruction AllStars per PlayStation 5 sparirà per sempre dal catalogo. A prendere il suo posto ci sarà Oddworld Soulstorm, sempre in versione next-gen, a costo zero per tutti gli abbonati.

Tra gli altri giochi che potreste vedere su PlayStation Plus di aprile vi è Far Cry 5. Inoltre nell’ultimo periodo si sono aggiunte voci che vorrebbero l’arrivo di Sekiro Shadows Die Twice e Civilization 6 gratis con PlayStation Plus. Come vi abbiamo precedentemente detto si tratta solamente di voci, dunque non è certo che saranno quelle le novità del mese. Per non farci mancare nulla, vi ricordiamo che Sony sta regalando ben 9 videogame gratis per tutti (senza bisogno di PlayStation Plus). Nell’elenco è possibile trovare titoli come Subnautica, Abzù, The Witness, Enter The Gungeon e giochi per PlayStation VR del calibro di Astro Bot Rescue Mission, Moss e Paper Beast.