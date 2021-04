Iliad: ancora disponibili le migliori offerte, si parte da 4 euro al mese

I grandi progressi fatti da Iliad erano in un certo qual modo preannunciati già in passato. Il noto gestore aveva fatto vedere una grande inflessione verso il miglioramento, il quale risulta una delle principali caratteristiche stabili dell’azienda.

Tutte le offerte viste fino ad oggi hanno avuto senso visto che riuscivano a racchiudere il meglio al loro interno per un prezzo molto basso. Durante lo scorso mese di marzo abbiamo avuto modo anche di assistere al lancio della migliore offerta di sempre, quella da 100 giga con il 5G in regalo. Ora, scaduta quest’ultima, Iliad non si tira indietro e continua ad offrire il meglio con alcune soluzioni molto interessanti sotto tutti i punti di vista. Queste sono tutte disponibili sul sito ufficiale e sempre con la stessa modalità che non prevede alcuna rimodulazione futura.

Iliad: ecco le migliori offerte ora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda