Iliad: 100 giga al mese con la Flash 100 ma ancora per due giorni

Ormai ci sono pochi dubbi in merito: Iliad sta dominando il panorama della telefonia mobile senza rivali tangibili. Il merito è soprattutto di una strategia ben elaborata prima che tutto cominciasse e che è stata portata poi avanti nel tempo nel migliore dei modi. Lanciare offerte con contenuti generosi e con prezzi fuori dal comune ha semplicemente avvantaggiato la rapida scalata di questa azienda, la quale era finita tempo prima sulla bocca degli scettici.

Ad oggi questa categoria in merito a Iliad quasi non esiste più, soprattutto perché il gestore si ritrova con ben 7 milioni di utenti. Lo step decisivo sarebbe stato raggiunto grazie alla presentazione dell’ultima promo mobile, la quale con i suoi contenuti ma soprattutto con il suo prezzo di favore avrebbe convinto anche coloro che mai prima d’ora si erano rapportati a Iliad.

Iliad: la Flash 100 sarà disponibile ancora per pochi giorni, ecco i dettagli

Le migliori offerte del momento vedono un’unica capofila che non può essere altro che la promo regina di Iliad. La Flash 100, soluzione mobile a tempo del gestore proveniente dalla Francia, sta portando tantissimi utenti durante questo mese di marzo.

Il merito è sia dei contenuti che del prezzo, entrambi bilanciati perfettamente in favore del pubblico. La promo in questione è in grado di offrire minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore italiano, oltre a 100 giga per navigare sul web ogni mese. L’offerta costa solamente 9,99 € al mese per sempre e per tutti, con il 5G che viene offerto gratis. Tale opportunità sarà valida solo fino al 31 marzo.