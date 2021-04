Google Maps è l’app di navigazione più diffusa al mondo. Usata da più di un miliardo di persone riceve contributi e aggiornamenti dagli utenti pari a 20 milioni al giorno. Un numero incredibile al quale il colosso di Mountain View deve corrispondere con altrettanta generosità.

Infatti i nuovi attesissimi aggiornamenti di Google Maps sono in arrivo e hanno in serbo funzionalità davvero fantastiche. Ecco una carrellata di tutte le novità davvero top che stanno per raggiungere i dispositivi Android e Apple di tutto il mondo.

Google Maps vuole proprio esagerare: ecco le prossime novità

Google Maps vuole proprio esagerare e non bada a spese tecnologiche per migliorare l’esperienza dei suoi utenti. Ecco la carrellata di tutte le novità elencate, a nostro avviso, per singolarità.