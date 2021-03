Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo Galaxy Watch 3. Il colosso mira così a introdurre alcune novità che, oltre a migliorare quanto già proposto dallo smartwatch, permetteranno di usufruire di ulteriori funzionalità particolarmente interessanti, tra queste vi sarà il punteggio della qualità e quantità del sonno.

Samsung ha aggiornato il suo Galaxy Watch 3: arriva la misurazione della qualità e quantità del sonno!

Il mese scorso Samsung aveva rilasciato un aggiornamento particolarmente interessante tramite il quale i possessori di un Galaxy Watch 3 ricevevano la possibilità di sfruttare nuove funzionalità, tra le quali la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma e di misurare la pressione sanguigna.

Questo mese l’aggiornamento riguarda principalmente la miglioria di quanto già proposto ma introduce anche delle novità interessanti. Arriva, infatti, il punteggio della qualità del sonno. Lo smartwatch del colosso oltre a offrire il monitoraggio del sonno permetterà all’utente di visualizzare una sorta di punteggio, che seguirà una classifica che va da 1 a 100, che andrà a indicare la qualità del riposo tenendo conto anche delle ore di sonno rilevate.

Le novità riguardano anche le funzionalità dedicate allo sport. Grazie all’aggiornamento in arrivo Samsung permette infatti di creare e condividere sfide tramite Samsung Health, migliora i video degli allenamenti proposti e riduce il tempo necessario per il riconoscimento di alcune attività, come la corsa.

L’aggiornamento lanciato dal colosso potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti in quanto ancora in fase di rilascio ma entro i prossimi giorni sarà possibile procedere e usufruire delle nuove funzionalità.