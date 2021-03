Sono da poco usciti i volantini riguardanti le spettacolari offerte di Euronics e Unieuro. Un fine marzo e un inizio aprile all’insegna di prodotti fantastici a prezzi irresistibili. Ecco tutte le offerte di Euronics nelle sue 4 piattaforme: Bruno, SIEM, CDS e Tufano. A seguire il volantino imbattibile di Unieuro.

Euronics: offerte pazze sulle sue 4 piattaforme, ecco i volantini

Le offerte di Euronics saranno valide fino al 14 aprile salvo esaurimento scorte. Le 4 piattaforme con i relativi volantini dedicati sono: Bruno, SIEM, CDS e Tufano. Ecco tutti i prodotti e le migliori offerte da noi selezionate.

Offerte presso i punti vendita Euronics Bruno. Incredibili sconti fino al 50% per tantissimi prodotti. Smart TV come la fantastica Samsung Q800T scontata del 43% o la lavatrice Hopoint con lavaggio a vapore a soli 299 euro. Senza parlare del nuovo iPhone 12 da 64 GB scontato di ben 100 euro a 829 euro e il fantastico Oppo A72 a soli 169 euro.Il volantino completo si può sfogliare a questo link. Euronics SIEM. Presso questi punti vendita è possibile ricevere in regalo il monopattino Nilox doc 8five del valore di 399,99 euro acquistando un condizionatore in offerta. Tra questi vi segnaliamo il Beko 9.000 BTU/H a soli 399,99 euro.Il volantino completo si può sfogliare a questo link. Punti vendita Euronics CDS. Questo volantino brilla per le offerte allettanti su smart TV e grandi elettrodomestici. Dopo la notizia che LG Smartphone chiuderà la produzione, non potevamo non segnalarvi la fantastica smart TV LG NanoCell a 749 euro e la lavatrice intelligente LG scontata del 54% a 499 euro anziché 1099 euro.Il volantino completo si può sfogliare a questo link. Infine ecco il volantino di Euronics Tufano. Questo volantino garantisce lo sconto Iva sull’acquisto di due o più prodotti per un valore minimo di 799 euro. Quasi tutte le categorie di prodotti beneficiano di questa promozione. Inoltre è possibile acquistare in 20 comode rate mensili a tasso zero.Il volantino completo si può sfogliare a questo link.

Unieuro batte, forte… lo sconto

Dopo i 4 fantastici volantini Euronics non può mancare quello di Unieuro che regala emozioni a ogni pagina. Batte, forte… lo sconto di queste eccezionali offerte. Cosa ancora più interessante è la possibilità di acquistare in 10 rate mensili a tasso zero.

Il volantino completo si può sfogliare a questo link.