Fino a nuova comunicazione sarà disponibile l’offerta tariffaria denominata Tim International Promo, anche nella versione sottoscrivibile online. Questa offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti non nati in Italia, sia online che presso i negozi dell’operatore presenti sul territorio.

Presso i negozi TIM è possibile attivare la medesima offerta, sia con addebito dei costi su credito residuo che su carta di credito, conto corrente o conto carte prepagate. Scopriamo nel dettaglio cosa prevede.

Tim International Promo a meno di 10 euro al mese per utenti etnici

TIM International Promo offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico dati in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) e minuti verso l’estero. Il tutto al prezzo di 9.99 euro al mese. Optando per la sottoscrizione online si usufruisce del metodo di pagamento che prevede l’addebito dei costi sul credito residuo della SIM e contributo di attivazione e primo mese sono gratuiti.

Se si attiva una nuova linea è previsto l’acquisto della SIM al costo di 25 euro con 20 euro di traffico prepagato incluso, che il cliente può pagare direttamente alla consegna. Per quanto concerne i minuti per le chiamate verso l’estero sono disponibili 888 minuti verso la Cina, 500 minuti verso la Romania, 60 minuti verso Ecuador, Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina e 300 minuti verso Australia, Austria, Francia, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro , Grecia, Hong Kong, Giappone, Colombia, Danimarca, Finlandia e tantissimi altri paesi.

La nuova TIM International Promo include inoltre gratuitamente, l’attivazione del servizio di reperibilità “LoSai e ChiamaOra“ e la possibilità di navigare senza consumare i Giga sulle piattaforme chat: Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.