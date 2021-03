Telegram: utenti contentissimi di aver abbandonato WhatsApp, ecco perché

Per più motivi gli utenti stanno abbandonando WhatsApp in massa, decidendo di approdare per la prima volta a casa Telegram. Questa nota applicazione di origini russe sta riuscendo a prendersi le sue soddisfazioni dopo anni di esercizio, i quali erano stati già molto fiorenti.

Ci sono alcune funzionalità che avrebbero lasciato esterrefatti gli utenti, i quali adesso sarebbero pronti a non tornare più indietro. Telegram infatti permette a tutti di impostare un timer per l’autodistruzione dei messaggi, in modo tale da lasciare tutto in un mondo segreto. A seguire poi c’è forse la feature più importante che comprende i canali Telegram, spazio dedicato spesso anche alle offerte Amazon. È quasi sempre il nostro canale Telegram ufficiale al quale potrete accedere cliccando qui.

Telegram: le migliori funzionalità descritte sul Play Store di Google