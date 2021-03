Vodafone si candida ad un ruolo di grande protagonista nel corso di questa stagione primaverile. Il provider inglese vuole aumentare sempre di più il suo bacino di utenti, anche grazie ad una serie di iniziative low cost molto vantaggiose. La compagnia inglese punta molto su una ricaricabile in particolare: la Special 70 Giga.

Vodafone, la nuova tariffa con 70 Giga: i costi sono da ribasso

La Vodafone Special 70 Giga prevede un ticket molto vantaggioso per quanto concerne i consumi. Gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro aò mese.

Oltre a questo prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta, gli abbonati di Vodafone dovranno aggiungere soltanto una piccola spesa di attivazione. Il costo per il rilascio della SIM sarà di 10 euro al momento della sottoscrizione.

Le condizioni di attivazione per la Special 70 Giga sono simili a quelle di altre tariffe winback lanciate in passato dal gestore inglese. Di base, gli utenti potranno attivare tale tariffa solo ed esclusivamente in uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio. Allo stato attuale, non è prevista la disponibilità di questa promozione sul sito ufficiale del provider.

Altra condizione fondamentale per la Special 70 Giga di Vodafone è effettuare la portabilità del numero da altro gestore. In base alle regole della compagnia telefonica, la Special 70 Giga si rivolge ai clienti che effettueranno il passaggio della rete da TIM, WindTre ed Iliad.