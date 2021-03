Diverse date sono state proposte come possibili occasioni nelle quali Apple avrebbe potuto procedere con il lancio dei suoi nuovi dispositivi ma nessuna si è rilevata esatta. Nonostante ciò continuano a diffondersi varie ipotesi che ritengono quasi certa l’organizzazione di un evento di presentazione di tre novità di casa Apple nel mese di aprile.

Apple organizzerà un evento nel mese di aprile!

Dopo la smentita all’indiscrezione che vedeva Apple intenta nell’organizzazione di un evento che si sarebbe dovuto tenere lo scorso 23 marzo, si fanno avanti ulteriori notizie secondo le quali l’evento in questione si terrà nel corso del mese di aprile.

La presunta data nella quale il colosso di Cupertino potrebbe svelare le sue ultime novità non è stata ancora comunicata; né sono emerse al momento notizie ufficiali da parte della stessa Apple che, però, potrebbe annunciare l’evento nel corso dei prossimi giorni.

I protagonisti dell’evento in arrivo, secondo le notizie più recenti, sarebbero tre. Apple potrebbe infatti rinnovare i suoi iPad e quindi rilasciare il nuovo iPad Pro, la cui peculiarità principale risiede al suo interno, nel processore A14X. In questa occasione, inoltre, potrebbe rilasciare i tanto discussi Apple AirTags, il tracker da applicare agli oggetti di cui si desidera monitorare la posizione; e i nuovi cinturini per Apple Watch. Le serie di smartwatch Apple potrebbero essere aggiornate in futuro non soltanto con l’arrivo del nuovo Apple Watch 7. Entro quest’anno, o nel 2022, Apple potrebbe infatti proporre anche una nuova versione del suo orologio smart dedicata agli utenti che praticano sport.