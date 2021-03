Gli utenti di MediaWorld sono sicuramente felici di avere la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, grazie ad una campagna promozionale attivata fino al 5 aprile 2021, sia nei negozi che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda.

Coloro che si avvicineranno all’e-commerce, ad ogni modo, devono sapere che sarà strettamente necessario pagare le spese di spedizione per ogni ordine effettuato, senza limitazioni o distinzioni di alcun tipo. Il Tasso Zero è presente, può essere richiesto da qualsiasi utente, solo nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro, anche come somma di più prodotti.

MediaWorld: quanti sconti per gli utenti

Il volantino MediaWorld, data la nomenclatura Muoviti Smart, focalizza la propria attenzione su prodotti di questo tipo, come ad esempio i monopattini, strizzando nel contempo l’occhio verso il segmento degli smartphone, in particolar modo verso i modelli di casa Apple.

Sono disponibili alcuni dei top di gamma più interessanti, a prezzi complessivamente accessibili, sebbene comunque ancora particolarmente elevati. Tra questi abbiamo la possibilità di trovare l’ultimo iPhone 12, disponibile all’acquisto a 899 euro, scendendo poi verso i vari iPhone 11, in vendita a 699 euro, ma anche l’ottimo iPhone 11 Pro, il cui prezzo attuale si aggira attorno agli 879 euro.

Naturalmente sono disponibili anche sconti legati a categorie merceologiche molto differenti, come televisori, elettrodomestici o similari. Per conoscere il tutto in maniera dettagliata, si consiglia caldamente la visione delle pagine che potete trovare nel nostro articolo.