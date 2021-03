Le offerte Unieuro racchiuse all’interno del volantino intitolato “La Primavera degli Sconti”, possono davvero far risparmiare ogni tipologia di utenti, da coloro che vogliono un top di gamma, sino a chi invece vuole spendere il minimo indispensabile per il proprio terminale mobile.

La campagna promozionale è un buonissimo concentrato di sconti e di promozioni, sono attive sia in negozio che online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, nel momento in cui si spenderanno più di 49 euro. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e nella maggior parte dei casi in versione no brand.

Unieuro: la spesa è davvero ai minimi termini

La spesa da Unieuro è ridotta ai minimi termini, a partire dai top di gamma del periodo corrente, qui gli utenti si ritrovano a fronteggiare gli ultimi terminali lanciati sul mercato, quali possono essere i Samsung Galaxy S21, con prezzi decisamente vicini ai listini del periodo, senza comunque dimenticarsi il buon vecchio Samsung Galaxy S20 FE, la cui cifra richiesta al momento risulta essere più che abbordabile, basteranno difatti 599 euro.

Non mancano chiaramente anche soluzioni decisamente più economiche, che possono essere legate a Oppo A53s, Motorola E6s, Realme 7 Pro, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola G10, Motorola G30 o anche Oppo A52, tutti prodotti commercializzati a meno di 300 euro.

Il volantino Unieuro lo trovate nel dettaglio più assoluto direttamente nell’articolo, in questo modo potrete conoscere i singoli prezzi da vicino.