Gli sconti attivati da Bennet nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, possono davvero far perdere la testa agli utenti, grazie alla presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, sebbene risultino per la maggiore applicati a modelli di fascia media.

Il volantino non è disponibile, come suo solito, sul sito ufficiale dell’azienda, gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, senza però avere limitazioni territoriali di alcun tipo. I vari prodotti che andremo ad elencare sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand (salvo indicazione differente).

Bennet: quali sono le occasioni da non perdere

Le occasioni da non perdere nei vari punti vendita Bennet, partono dall’Apple iPhone 12 Mini, un modello decisamente controverso, perché non amatissimo dal pubblico, ma complessivamente più che valido, almeno nei termini di componentistica installata o di prestazioni generalmente offerte. Il prezzo è stato leggermente ridotto rispetto al listino originario, ora è possibile acquistarlo spendendo 769 euro.

Nel caso in cui invece vogliate puntare direttamente su uno smartphone Android, allora potrete decidere di acquistare un Samsung Galaxy A20s, in vendita a 139 euro, salendo poi verso il Samsung Galaxy A71 da 299 euro, o anche il Samsung Galaxy S10 Lite disponibile a 399 euro.

Il volantino bennet include al proprio interno anche alcune occasioni interessanti legate ai televisori di ultima generazione o qualche notebook di fascia media, se volete conoscere da vicino i modelli, e scoprire i singoli prezzi, aprite le pagine che trovate qui.