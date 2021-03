WhatsApp: tre funzioni uniche ma segrete, ecco come averle gratis

Non c’è nulla da lamentarsi per quanto concerne le funzionalità offerte da WhatsApp, le quali vengono periodicamente riviste. Il tutto al fine di rendere migliore l’esperienza per gli utenti, i quali pian piano diventano sempre più esigenti.

Sono state introdotte tantissime possibilità da quando l’applicazione era in realtà dedicata solo ai messaggi istantanei. Oltre a chiamate e videochiamate sono arrivate tante altre feature, le quali ovviamente sono gratuite. Uscendo dagli schemi però si può scoprire un altro mondo direttamente collegato a WhatsApp, il quale passa attraverso la presenza di alcune applicazioni di terze parti. Queste riescono a concedere funzionalità inedite per tutti, soprattutto per quanto riguarda l’elusione di feature presenti in WhatsApp. Ovviamente ricordiamo che si tratta di funzioni totalmente gratuite e che per il momento risultano anche legali.

WhatsApp: con queste tre funzionalità potrete scoprire un nuovo mondo

Una delle funzioni più interessanti in assoluto che potete scoprire al di fuori di WhatsApp e quella inerente all’applicazione di terze parti Whats Tracker. Grazie alle sue possibilità potrete scoprire i movimenti di ogni persona, il tutto per quanto riguarda entrata ed uscita dall’applicazione. Potrete infatti ricevere una notifica ogni qualvolta la persona da voi monitorata deciderà di entrare o uscire da WhatsApp.

Segue poi WAMR, un’applicazione molto nota nell’ambiente visto che permette di recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito in chat. Lasciandola attiva in background, l’applicazione catturerà le notifiche e il relativo contenuto.

Infine c’è anche Unseen, applicazione ottima per leggere ugualmente i messaggi di WhatsApp ma senza entrare nell’applicazione ufficiale. In questo modo non risulterete online e non aggiornerete il vostro ultimo accesso.