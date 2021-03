WhatsApp: tre funzioni interessanti ma segrete, ecco come averle a disposizione gratis

Ogni volta che si parla di WhatsApp, sembra sempre che tutti conoscano qualsiasi aspetto della nota applicazione. In realtà, anche secondo alcune indagini da parte di diversi portali online, gli utenti che non conoscono tutte le funzionalità della nota piattaforma di messaggistica sono tantissimi.

Effettivamente WhatsApp non permette solo di inviare i messaggi istantanei gratis, ma anche di sviluppare chiamate e videochiamate. In più ci sono tantissime altre funzionalità che possono essere implementate all’interno di ognuna delle feature appena descritte. Il pubblico però non si esime dal ricercare sul web qualsiasi altra funzionalità che possa essere aggiunta proprio a WhatsApp. Esistono infatti alcune opportunità che possono rendere la vita molto più semplice. Queste sono rappresentate da applicazioni di terze particonosciute solo da pochi utenti.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono uniche e segrete, ecco le applicazioni

La prima applicazione che dovete scaricare è Whats Tracker, la quale vi permetterà di spiare gli utenti nei loro movimenti. Potrete infatti conoscere con tanto di notifica istantanea l’orario esatto in cui la persona da voi spiata si connette o disconnette da WhatsApp. Il tutto in qualsiasi momento da inizio a fine giornata.

Segue poi Unseen, soluzione ottimale per risultare off line in qualsiasi momento. Quando vorrete leggere dei messaggi senza aggiornare l’ultimo accesso, la piattaforma vi permetterà di intercettare il contenuto.

Per ultima ma non meno importante ecco WAMR, l’opportunità che in tanti aspettavano da tempo. Grazie alle sue funzionalità potrete evitare di perdere i messaggi che i vostri interlocutori eliminano in chat prima che voi leggiate.