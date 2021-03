Iliad: la Flash 100 con il 5G gratis disponibile per altri tre giorni

Il rapporto tra Iliad e i suoi utenti è forse quello più chiaro in assoluto nel mondo della telefonia mobile. Non ci sono infatti i segreti che possono scaturire in qualche lamentela da parte del pubblico per quanto concerne il celebre gestore proveniente dalla Francia.

Di certo le circostanze in cui è stato costretto ad operare questo provider inizialmente non erano ottimali. La presenza di tanti gestori già affermati nel settore poteva infatti condurre rapidamente alla deriva quella che era un’esperienza nata ex novo. Iliad però ha scelto di prendere il coraggio a due mani e di lanciare fin da subito le migliori offerte. Queste sono state conservate nel tempo venendo pian piano implementate da nuove aggiunte che ancora oggi riescono a dominare senza problemi. Proprio ora infatti sul sito ufficiale è disponibile una promo che tutti vorrebbero sottoscrivere, ma che durerà solo fino al 31 marzo.

Iliad: la Flash 100 sarà disponibile ancora per tre giorni con il suo prezzo di 9,99 € al mese per sempre

Anche questa volta Iliad fa parlare insistentemente di sé grazie alla sua offerta migliore. La Flash 100 è infatti è diventata argomento di discussione giornaliera, ovviamente solo per i suoi aspetti positivi. Stiamo parlando di un’opzione che consente agli utenti di avere a che fare con tutti i migliori contenuti e per un prezzo estremamente conveniente.

Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare in Internet. Iliad, sempre al prezzo di 9,99 €, offre anche il 5G gratis.