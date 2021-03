Il volantino Carrefour riserva agli utenti prezzi decisamente più bassi del normale, indipendentemente dalla provenienza o comunque dalla dislocazione geografica del negozio su cui si farà a tutti gli effetti affidamento. I prodotti in promozione sono molti e differenti tra di loro.

Gli acquisti, come sempre accade quado parliamo di Carrefour, possono essere completati solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale dell’azienda, almeno agli stessi prezzi di vendita. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi ed in versione completamente no brand; è possibile anche affidarsi al Tasso Zero, ma solo nel momento in cui si spendono più di 199 euro, ed ovviamente previa approvazione da parte della finanziaria.

Grazie a questo canale Telegram potrete ricevere gratis i nuovi codici sconto Amazon, scopriteli subito.

Carrefour: gli sconti attivi vi faranno impazzire

Il migliore prodotto in promozione da Carrefour è un buonissimo Apple iPhone 11, commercializzato nel mondo nel biennio 2019/2020, caratterizzato da ottime specifiche tecniche generali, ed un prezzo divenuto ovviamente più accessibile, grazie sopratutto alla presenza dei nuovi modelli, oggi corrispondente a 679 euro.

Sempre nel volantino discusso nel nostro articolo si possono anche scovare altre occasioni legate al mondo Android, in particolare spiccano i vari Alcatel 1 SE, Xiaomi redmi Note 9S, Samsung Galaxy A12, Motorola E7 Power, Samsung galaxy A51, Alcatel 1B o similari.

La campagna promozionale l’abbiamo riassunta per comodità direttamente qui sotto, in tal modo avrete la possibilità di scorrere i vari prezzi di vendita, ed accedere anticipatamente ai modelli di cui potreste interessati ad effettuare l’acquisto definitivo.