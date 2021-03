Bennet prova a prendere in contropiede le dirette rivali e concorrenti, rendendo disponibile sul mercato una campagna promozionale che non delude le aspettative, sebbene comunque non permetta di accedere a veri e propri top di gamma.

La disponibilità, come per tutte le promozioni dell’azienda, è garantita esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, senza limiti regionali, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero è la costante che accomuna le varie campagne, può essere raggiunto solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Bennet: ecco qui le migliori occasioni di questi giorni

Grazie al volantino Bennet ognuno di noi si ritrova a poter mettere le mani su un Apple iPhone 12 Mini di ultima generazione, ad un prezzo complessivamente accettabile, poiché saranno necessari 769 euro per il suo acquisto in versione no brand, con annessi 128GB di memoria ROM.

Le altre proposte della campagna promozionale toccano più che altro i medi di gamma, in particolare parliamo di Samsung Galaxy A71, Galaxy A20s o anche un discreto Galaxy A31, con prezzi che non andranno mai oltre i 300 euro previsti per il primo della serie.

Le ultime proposte legate alla tecnologia riguardano i televisori di ultima generazione, tra cui troviamo un buonissimo smart TV LED di marca LG, e dimensioni di 55 pollici, al prezzo finale di soli 499 euro. Maggiori informazioni in merito al volantino Bennet discusso nel nostro articolo possono essere raccolte nelle pagine che trovate qui sotto.