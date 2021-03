Android: 7 app e giochi diventano gratis sul Play Store, ecco quali sono

Ogni giorno arrivano tante novità per quanto riguarda il mondo delle tecnologie dell’elettronica. A questi ultimi si rapporta direttamente l’ambito degli smartphone, il quale diventa ricorrente in ogni discorso visto il ruolo che i dispositivi mobili hanno assunto nella vita di tutti i giorni per ogni persona. Il sistema operativo mobile più famoso proprio per quanto riguarda gli smartphone è Android, piattaforma che conta oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo.

Il merito di questo enorme plebiscito è da attribuire alle caratteristiche della piattaforma, la quale non smette mai di crescere. Le attuali circostanze hanno portato le persone a venire più a stretto contatto con il proprio smartphone, scoprendo molti più aspetti di un sistema operativo come Android. Secondo quanto riportato ultimamente, ci sarebbero anche tanti nuovi contenuti nel Play Store di Google, market dedicato agli utenti. Qui inoltre sarebbe possibile solo per qualche giorno scaricare gratuitamente più titoli presenti ma a pagamento. La promozione in questione durerà per alcuni giorni.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questi titoli a pagamento potranno essere scaricati gratis solo questa settimana

La lista in basso evidenzia i contenuti che per qualche giorno sul Play Store saranno gratuiti invece che a pagamento. Ecco i link diretti per effettuare il download: