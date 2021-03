Android: 6 app del Play Store passano dall'essere a pagamento a gratis solo oggi

Tutti gli utenti che si servono ogni giorno della piattaforma Android sono ormai innamorati di questo sistema operativo mobile. I numeri poi sono nettamente dalla parte di Google con oltre 2 miliardi di persone in giro per il mondo che utilizzano il robottino verde in pianta stabile. Il merito è della grande versatilità che questo predispone per il suo pubblico, mettendo ogni giorno a disposizione più contenuti ma anche diversi aggiornamenti che vanno a migliorare l’ecosistema.

Android è quella piattaforma più permissiva che concede una vasta personalizzazione dell’interfaccia e di alcuni aspetti fondamentali. Tutto ciò non è concesso poi da altri sistemi operativi neanche su base desktop, come ad esempio Windows di casa Microsoft. Proprio quest’ultima piattaforma è stata superata da Android durante gli scorsi mesi, testimoniando che il lavoro di Google ha prodotto frutti di grandissimo spessore. Ad oggi tutti coloro che vogliono avere il massimo si riferiscono di certo al Play Store, spazio dedicato ai contenuti dove è possibile scaricare sia app che giochi. Il tutto in maniera gratuita o a pagamento in base al contenuto che si sceglie, anche se oggi ci sono i saldi. Potete scaricare infatti gratuitamente dal Play Store diversi titoli ma solo per un periodo limitato di tempo.

Per avere le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questi titoli sono i più interessanti che solo per oggi diventano gratis sul Play Store

In basso c’è l’elenco pieno di titoli a pagamento che per qualche giorno saranno gratis per tutti gli utenti Android. Ecco la lista al completo: