Molti utenti non sono a conoscenza del fatto che c’è l’opportunità di andare ad usare i due importantissimi servizi di messaggistica WhatsApp e Telegram senza però andare a mostrare il numero di telefono. Questo significa che avremo la possibilità di inoltrare messaggi in via del tutto anonima.

Per riuscire a fare ciò, sarà necessario un servizio che va a creare dei numeri di telefono virtuali e che, soprattutto, non appartenevano davvero all’utente. Esistono diversi servizi di questo tipo e che sono anche totalmente gratis, anche come applicazione per cellulari. Dopo il download dell’app che preferiamo, ci si dovrà iscrivere al servizio andando a compilare la modulistica e seguendo la procedura indicata.

Dopo aver fatto ciò, verrà rilasciato il numero di telefono virtuale, in modo da creare un nuovo account di WhatsApp, Telegram o qualsiasi altro network di messaggistica che ha bisogno di una SIM per funzionare. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp e Telegram: ecco come inviare messaggi con TextNow

Una delle migliori app che possono generare un numero virtuale fake da poter usare con le app di messaggistica è senza ombra di dubbio TextNow. Per poter iniziare ad inviare messaggi anonimi sulle due app di messaggistica, dovremo naturalmente prima scaricare l’app che preferiamo. Successivamente, dopo tutte le procedure del caso, TextNow andrà a creare automaticamente un numero virtuale, che dovrà essere fornito dalle app di messaggistica quando ci sarà la richiesta di verifica dell’account.

Dopo la relativa verifica, si può iniziare ad usare l’app che preferiamo andando a scambiare con chi vogliamo dei messaggi in forma del tutto anonima.