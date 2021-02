Sono diverse le situazioni in cui molti utenti non sanno di avere delle SIM particolarmente fortunate nel loro smartphone. Infatti, queste vengono apposta definite Top Number, e stanno acquisendo una grande importanza essendo che, come detto prima, possono valere davvero tanto.

Anche se, come ben sappiamo, le utenze di cui andremo a parlare sono comunque molto rare, e il motivo una sequenza di numeri a dir poco unica. Infatti, proprio per questo motivo, sono tanti i collezionisti che conservano in maniera molto gelosa questi esemplari, e farebbero davvero di tutto per entrarne in possesso di altri.

Quello che hanno di davvero particolare queste SIM è la ripetizione decisamente strana di alcune cifre. Di questo fenomeno non potevano non accorgersene Le Iene, che hanno tenuto un’asta benefica per l’occasione

SIM Top Number: queste utenze sono davvero molto rare

I numeri presi in esame da Le Iene sono quelli più ricercati in assoluto in tutta Italia, ed è stata tenuta, come detto sopra, un’asta benefica molto importante. All’evento si sono presentati oltre 600 acquirenti, i quali, dopo tante offerte, si sono aggiudicati le SIM. Tutto il ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Di seguito la lista delle SIM Top Number più ricercate (chiaramente, per motivi di privacy, abbiamo dovuto oscurare i numeri per non permettere a nessuno di rintracciarli):