Vodafone nel corso di queste settimane primaverili vuole superare anche la concorrenza di Iliad. Il gestore britannico per riuscire in quest’obiettivo ha deciso di affidarsi ancora una volta alle sue ricaricabili low cost. Le migliori offerte di Vodafone sono quelle dedicate ai clienti che effettuano la portabilità da altro provider.

Vodafone e la sfida contro Iliad: le migliori offerte sino a 100 Giga

La tariffa più vantaggiosa che Vodafone ha messo a disposizione dei suoi clienti è senza dubbio la Special 100 Giga. I clienti che andranno ad attivare questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS illimitati verso tutti e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro al mese.

In aggiunta al prezzo per il rinnovo mensile, gli utenti di Vodafone che intendono attivare questa ricaricabile dovranno aggiungere 10 euro per la scheda SIM. Tutti coloro che sono interessati alla sottoscrizione di questa ricaricabile dovranno recarsi in uno store ufficiale sul territorio italiano. Allo stato attuale, la facoltà di attivare la Special 100 Giga di Vodafone è riservata solo agli abbonati che effettuano la portabilità del numero da Iliad o gestori virtuali

Il listino di Vodafone per la primavera non è caratterizzato soltanto dalla Special 100 Giga. I clienti del gestore inglese, in alternativa a questa vantaggiosa ricaricabile, potranno scegliere anche la Special 50 Giga. Il pacchetto di questa promozione prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti più SMS illimitati e 50 Giga per navigare in rete al costo mensile di 7,99 euro.