Anche Fastweb ha finalmente introdotto alcune offerte con velocità di navigazione in 5G. Ma questa è davvero speciale perché è compresa nel prezzo! Si tratta della nuova promozione Fastweb Nexxt Mobile 5G che offre minuti illimitati e 70 GB di connessione internet di nuova generazione a soli 7,95 euro al mese.

Attivabile solo online ecco tutti i dettagli per potersi garantire questa fantastica iniziativa di Fastweb.

Fastweb Nexxt Mobile 5G: attivazione gratuita e tanti Giga a 7,95 euro

Non bisogna perdere altro tempo. Fastweb Nexxt Mobile 5G si può attivare solo online fino al 31 marzo 2021. Quindi ci sono ancora pochissimi giorni per poter beneficiare di questa eccezionale promozione. Tra l’altro l’attivazione, che costerebbe 15 euro e che comprende il costo della SIM e le spese di spedizione, la regala Fastweb.

Fastweb Nexxt Mobile 5G offre a chi la sottoscrive:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali. In roaming in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Unione Europea, Regno Unito e Svizzera fino ad un massimo 500 minuti

dall’Italia verso numeri mobili nazionali. In roaming Unione Europea, Regno Unito e Svizzera verso numeri mobili dell’Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. 70 GB di traffico dati in connessione 5G in Italia con inclusi 4 GB in roaming.

L’offerta Fastweb Nexxt Mobile 5G si può sottoscrivere cliccando su questo link. Il costo è di 7,95 euro al mese e non ci sono sorprese. Nessun costo extra tranne 5 centesimi ogni SMS superati i 100 inclusi e 6 euro ogni Giga in extra soglia. Non ha vincoli di durata, quindi in futuro è possibile effettuare la portabilità ad un altro operatore senza penali.

Inoltre Fastweb include nell’offerta anche il suo speciale servizio WOW FI. Una rete Wi-Fi che l’operatore mette a disposizione gratuitamente per i suoi clienti in oltre 1 milione di punti di accesso in tutta Italia. In questo modo l’utente può navigare gratis e senza consumare Giga in Wi-Fi anche fuori da casa. In tutta sicurezza.

Infine per chi utilizza i servizi Cloud, a soli 9,95 euro all’anno per 12 mesi può accedere a WOW Space, il cloud illimitato di Fastweb.