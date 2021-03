Ancora bug per quanto riguarda Android Auto nelle ultime settimane. Il sistema di infotainment di Google è sicuramente molto funzionale, ma è famosa anche per diversi bug ed errori mentre è in funzione. Purtroppo, molte volte si tratta di errori davvero palesi, i quali vanno ad intaccare l’uso stesso di Android Auto e delle app integrato. Tuttavia, un nuovo bug sta creando “imbarazzo” agli utenti.

Il suddetto si verifica dopo che usiamo Android Auto, quando un minuto dopo la disconnessione dell’auto lo smartphone inizia a riprodurre il contenuto multimediale che si stava riproducendo precedentemente, senza ovviamente alcun comando.

La segnalazione del bug è avvenuta diverse volte nel gruppo Facebook Android Auto Italia e sul forum di supporto di Android Auto. Purtroppo, nonostante l’aggiornamento che è avvenuto di recente, il problema non è stato risolto.

Android Auto: un bug silenzioso e anche abbastanza imbarazzante

Google sta cercando di risolvere la problematica, e si è anche espressa in merito alla situazione:

Ciao a tutti,

Stiamo investigando questo problema. Abbiamo contattato chi ci ha segnalato questo problema per avere delle segnalazioni di bug e investigare il problema. Tuttavia non abbiamo ricevuto abbastanza segnalazioni bug per identificare la radice del problema.

Invieremo delle mail con le istruzioni per aprire una segnalazione di bug. Per favore, rispondete direttamente alla mail includendo le vostre informazioni. Vi chiediamo gentilmente di partecipare in maniera attiva alla segnalazione del bug per aiutarci nelle investigazioni. Grazie!

Parliamo ovviamente di un bug risolvibile, infatti sarà sufficiente infatti mettere la riproduzione in paura prima di scollegare il telefono all’auto. Di certo non stiamo parlando di una soluzione comoda essendo che l’utente deve ricordare sempre di fare questa operazione prima di ogni sessione d’uso, ma è certamente la più rapida.