Android Auto semplifica la vita potenziando l’interattività alla guida con strumenti avanzati potenti e sicuri in ogni situazione. Come visto di recente a questo indirizzo è anche possibile trasformare i cablato in wireless nel giro di pochi secondi. Ma dopo questo sfuggente momento d’entusiasmo si fanno i conti con i problemi che sono stati segnalati da alcuni utenti. Ecco che cosa sta accedendo in queste ore.

Android Auto si blocca e non si può usare: quanta rabbia e delusione per gli utenti

Direttamente da Reddit apprendiamo di un bug Android Auto che sta snervando gli utilizzatori. Entrando in dettaglio nel merito della faccenda scopriamo che si verificano riavvii continui del telefono non appena collegato al sistema. In altre parole pare proprio che l’ecosistema mandi in loop il device in fase di connessione.

Il dilemma non sembra essere legato all’automobile visto che cambiando smartphone la cosa si ripropone ciclicamente. Problema smartphone da scartare in quanto converge in direzione di molteplici modelli diversificati fino a Huawei ed agli stessi Google Pixel. L’unico punto in comune è il sistema Carlinkt.

Al momento non sono state fornite informazioni aggiuntive da parte di Google per quanto sia verosimile il malfunzionamento causato dal nuovo aggiornamento Android Auto 6.0 in rilascio da una settimana a questa parte. Un utente ha riferito di aver risolto il problema cambiando cavo USB. Una situazione senz’altro spiacevole per la quale ci auguriamo un pronto intervento via fix da parte dello sviluppatore. Restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni. Seguiteci per tutti gli update del caso.