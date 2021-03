Trony non attende la Pasqua per lanciare le migliori occasioni di Primavera, in questi giorni ha reso disponibile il volantino FuoriTutto, con alle spalle ottimi prezzi bassi e tantissime offerte da non perdere assolutamente di vista, per cercare di risparmiare al massimo.

Come al solito, la soluzione che andremo a raccontarvi è da considerarsi valida esclusivamente presso determinati punti vendita, in particolare sarà possibile completare gli acquisti in Lombardia, Piemonte, Toscana e nella cittadina di Affi, entro e non oltre il 15 aprile 2021. Non sarà possibile accedere agli stessi identici prezzi online sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio.

Trony: quali sono i prezzi più interessanti

Nelle oltre 23 pagine di promozioni, è possibile trovare Samsung Galaxy A12 a 189 euro, Galaxy A72 a 499 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A71 a 319 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi 9 a 139 euro, Vivo Y70 a 229 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53 a 159 euro, Motorola G10 a 179 euro, Motorola E6s a 99 euro, iPhone 11 Pro a 879 euro, iPhone 12 Pro a 1189 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53 a 159 euro, Oppo A94 a 359 euro, Oppo A54 a 269 euro, Xiaomi Mi 11 a 899 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Xiaomi Redmi 9A a 109 euro e Xiaomi Redmi 9C a 129 euro.

Come avete potuto notare, i prodotti in promozione sono davvero tantissimi e toccano anche le più svariate categorie merceologiche; per questo motivo non dovete limitarvi esclusivamente al nostro articolo, andate subito nelle pagine del volantino Trony inserite qui sotto.