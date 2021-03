Trony riassume all’interno del proprio volantino, tutto ciò che gli utenti stanno effettivamente cercando nel periodo corrente, proponendo una serie di promozioni e di sconti veramente molto speciali, tutti applicati su prodotti d’alta qualità ed in linea con le aspettative.

Nel caso in cui vi vorrete avvicinare alla corrente campagna promozionale, dovete comunque sapere che gli acquisti saranno effettuabili in via esclusiva nei punti vendita di proprietà dei soci dislocati in Repubblica di San Marino, Rieti, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Marche e Umbria. Non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale

Coloro che in parallelo vorranno anche ricevere sul proprio smartphone gli ultimi codici sconto Amazon, potranno comunque affidarsi al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Trony: tutte le migliori offerte del momento

Alla base del volantino Trony troviamo chiaramente un’offerta molto allettante per la maggior parte di noi, parliamo infatti dell’Apple iPhone 11, lo smartphone più richiesto di tutto il 2020, oggi finalmente acquistabile ad una cifra di tutto rispetto, se considerato che sono necessari 649 euro per il suo acquisto definitivo.

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più economici, l’occhio cade direttamente su Apple iPhone X, in vendita a 399 euro, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Vivo Y20s, LG K22 o anche un Oppo A53s di ultima generazione.

Tutti questi prodotti sono disponibili all’acquisto solo nei negozi indicati, in aggiunta ai vari modelli legati a categorie merceologiche completamente differenti. Per maggiori dettagli in merito potete comunque aprire il prima possibile le pagine del volantino Trony che trovate qui sotto.