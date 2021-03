L’app di messaggistica istantanea Telegram ha appena rilasciato una nuovissima funzionalitá che potrebbe suonare familiare a molti:”Voice Chat 2.0“. Fondamentalmente, gli utenti di Telegram possono entrare in sessioni di chat vocale dal vivo nei canali per partecipanti illimitati in “modo sicuro e senza interruzioni”.

La funzione è stata introdotta per la prima volta per i gruppi di Telegram a dicembre. Ora la funzionalitá é stata rilasciata anche per i canali che possono avere partecipanti illimitati. La funzione arriva dopo l’enorme successo di Clubhouse e Twitter Spaces, le piattaforme di social media basate su chat vocale. Le funzionalità verranno implementate con l’ultima versione stabile di Telegram.

Telegram Voice Chats 2.0 é in arrivo con il nuovo aggiornamento

Per iniziare con Voice Chats 2.0, gli amministratori dovranno aprire qualsiasi gruppo o canale, quindi toccare l’icona del menu a tre punti e selezionare l’opzione “Avvia chat vocale“. Le chat vocali possono essere ospitate per milioni di ascoltatori dal vivo. Inoltre, i personaggi pubblici possono partecipare alle chat vocali come canali e non necessariamente con i loro account personali.

Gli amministratori possono anche registrare le sessioni di chat vocale dal vivo e il file audio verrà automaticamente salvato nella loro finestra “Messaggi salvati” subito dopo la sessione. Tutti i partecipanti potranno vedere se una chat viene registrata o meno con l’aiuto di un semaforo rosso proprio accanto al titolo della chat vocale.

In una sessione di chat dal vivo in cui l’audio dei partecipanti è disattivato, gli ascoltatori possono inviare un avviso agli amministratori se desiderano parlare alzando la mano. Gli amministratori possono facilmente decidere e selezionare di conseguenza uno slot di conversazione.