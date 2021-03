Oppo Find X3 Pro 5G è senza ombra di dubbio il dispositivo più completo che abbiamo avuto il piacere di testare in questo 2021. Uno smartphone performante ed innovativo, ma al tempo stesso che strizza l’occhio ad un design unico nel suo genere. Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa!

Confezione

La confezione di questo prodotto è tutt’altro che scontata. Anzi. Anch’essa così come il dispositivo ha un design minimal, ma in ogni caso estremamente elegante e raffinato. All’interno del packaging, inoltre, è possibile trovare il tradizionale caricabatterie con ricarica super veloce SuperVOOC 2.0 Charge a 65W. Cosa non scontata al giorno d’oggi, viste le recenti scelte da parte di altri competitors di eliminare i caricatori dalle confezioni di vendita. Sono, inoltre, presenti un cavo USB Type-C, un’ottima cover in silicone opaca ed una graffetta estrai SIM.

1 su 2

Design e materiali

Come accennavamo in precedenza, l’estetica di questo Oppo Find X3 Pro 5G è qualcosa di unico nel suo genere. Il fronte è molto simile alla concorrenza, ma il retro è fantastico. La fotocamera nello specifico è stata progettata con un avanzatissimo processo costruttivo che le permette di avere una curva stratosferica (chiamata appositamente impossibile curve) e non, quindi, la solita anti-estetica protuberanza/sporgenza del modulo fotografico. Le dimensioni sono nella media (163.6 x 7.0 x 8.26 mm), mentre il peso è tutto sommato contenuto (193 grammi). I materiali costruttivi sono di assoluto pregio, sia per quel che concerne il display, ultra resistente e con pellicola già applicata, sia per quel che concerne il retro (plastica, simil-vetro).

I colori a disposizioni per l’acquisto sono il Glass Black (da noi testato) ed il Glass Blue. I giochi di colori sono unici e l’effetto specchio è assicurato, sebbene (fortunatamente per i nostri gusti) non sia poi così tanto accentuato.

1 su 23

Display

Il pannello anteriore di questo Oppo Find X3 Pro 5G è un display AMOLED da 6.7 pollici QHD+ con refresh rate a 120 Hz, rapporto screen-to-body ratio del 92.7%, HDR10+, densità di 525 ppi e luminosità massima sotto la luce diretta del sole di ben 1300 nits. La qualità complessiva è, dunque, elevatissima. I 120 Hz garantiscono fluidità in ogni circostanza, la tecnologia AMOLED fornisce neri profondissimi e bianchi più che buoni, la risoluzione complessiva è elevatissima ed anche la resa sotto la luce diretta del sole è perfetta. Anche nelle giornate fortemente soleggiate!

Una delle cose che ci ha colpiti maggiormente di questo fantastico display, infine, è stata la presenza di numerosi ed avanzati accorgimenti software per le persone daltoniche o disturbi del campo visivo. Tali funzionalità, infatti, permetteranno a tutti di poter godere di colori reali in ogni circostanza.

1 su 14

Prestazioni e OS

Le prestazioni di questo super smartphone non sono da meno rispetto agli altri comparti. Davvero eccellenti sotto ogni punto di vista. Nel nostro test intensivo non abbiamo notato il ben che minimo rallentamento e/o impuntamento. Ribadiamo, inoltre, che grazie anche al display a 120 Hz la fluidità è assolutamente assicurata, senza comunque pesare eccessivamente sull’autonomia della batteria. Nello specifico, il SoC montato è l’ultimo top di gamma Qualcomm, vale a dire lo Snapdragon 888. Onestamente da questo punto di vista vi è veramente poco da dire, o meglio, veramente tanto. Le novità introdotte sono significative rispetto alla precedente versione del processore e per questo performances e funzionalità complessive dello smartphone ne risentono più che positivamente.

Completano il comparto: memoria RAM LPDDR5 da 12 GB e storage interno (UFS 3.1) da 256 GB, non espandibile. Il sistema operativo è Android nella sua ultima versione (11) supportato da un’eccellente interfaccia software (probabilmente la migliore tra gli smartphone del robottino verde): la ColorOS 11.2.

1 su 5

Fotocamera

Oppo continua a puntare fortissimo sulla fotocamera dei propri dispositivi ed anche questo Oppo Find X3 Pro 5G non può essere naturalmente da meno. Il terminale si compone di 4 moduli cam, in ordine:

da 50 MP, wide, sensore Sony IMX 766 , con stabilizzatore ottico OIS + EIS e messa a fuoco omnidirezionale;

, con stabilizzatore ottico OIS + EIS e messa a fuoco omnidirezionale; da 50 MP, ultra-wide, sensore Sony IMX 766 ;

; 13 MP, telephoto con zoom 5X ibrido e 20X digitale ;

e ; 3 MP per macro a fuoco fisso.

Si precisa che il dispositivo è il primo smartphone ad arrivare sul mercato con un’elaborazione delle immagini a 10 bit. Una tecnologia, fino ad oggi, destinata esclusivamente alle fotocamere professionali. La camera anteriore è, invece, da 32 MP e garantisce ottimi selfie in tutte le condizioni di luminosità.





















































Complessivamente, la fotocamera di questo dispositivo è super completa e permette di spaziare da ogni punto di vista ed in ogni condizione di luce/ambientale. L’unico “neo”, se così lo vogliamo davvero chiamare, è rappresentato dallo zoom digitale/ibrido capace di arrivare solo a 5X/20X. Distanze comunque più che sufficienti per qualunque utente! I video, infine, possono essere registrati in 4K a 30/60 fps o in Full HD a 30/60 fps. Presente lo slow motion in Full HD a 240 fps o in HD standard a 480 fps.