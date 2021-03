WindTre è uno degli operatori più attivi in questi primi giorni di primavera. Il provider arancione cerca ancora una volta di intercettare nuovo pubblico, specialmente tra gli utenti attuali di TIM, Vodafone e Iliad. Tutti coloro che effettueranno la portabilità potranno accedere a una tariffa molto vantaggiosa chiamata Go Unlimited Star+.

WindTre, consumi senza limiti per internet a meno di 10 euro

Gli utenti che andranno ad attivare la promozione WindTre Go Unlimited Star+ avranno a loro disposizione il pacchetto di consumi più vantaggioso del mercato. In particolare, i clienti potranno ricevere Giga illimitati per navigare in internet con le velocità classiche del 4G e del 4,5G. Al tempo stesso, la medesima promozione di WindTre garantisce al pubblico anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

La WindTre Go Unlimited Star+ ha un costo di rinnovo mensile pari a 7,99 euro. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile, in unione al prezzo ricorrente per il rinnovo dell’offerta dovranno anche corrispondere una quota di attivazione pari a 10 euro. Inclusi in questa spesa, i costi di rilascio per la nuova scheda SIM.

La promozione WindTre Go Unlimited Star+ si rivolge ad una fascia di pubblico ben precisa. Potranno accedere all’offerta infatti tutti coloro che andranno ad effettuare la portabilità del numero da provider rivale. L’obiettivo di WindTre con questa tariffa è garantire ad clienti TIM, Vodafone ed Iliad un’alternativa valida per la telefonia mobile.

L’attivazione sarà possibile solo ed esclusivamente in uno store ufficiale di WindTre. Non disponibile invece il processo di attivazione online.