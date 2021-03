Mese di grandi presentazioni per Oppo, quest’oggi l’azienda ha ufficialmente lanciato in Italia i Oppo Band, la prima generazione di smartband del brand, nelle versioni Sport e Syle, con n prezzo veramente aggressivo, si parte da soli 49 euro.

I due prodotti sono comunemente dotati di ottime funzionalità generali, a partire ad esempio dal monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), con possibilità di mantenerla attiva anche mentre state dormento, senza dimenticarsi delle oltre 12 modalità di allenamento (tra cui troviamo corsa, camminata, ciclismo, badminton, cricket, yoga e nuoto) e tutte le funzioni essenziali per gli utenti attenti al benessere e che vogliono mantenersi in forma.

Le versioni differiscono quasi esclusivamente da un punto di vista estetico, la Band Sport è sportiva/casual, mentre la Band Style è ovviamente elegante/trendy, poiché entrambe hanno un display AMOLED da 1,1 pollici e dimensioni pressoché simili.

Oppo Band: attenzione alla SpO2

L’attenzione da Oppo è stata posta più che altro sul monitoraggio continuo della SpO2, reso possibile grazie alla presenza di un sensore ottico incorporato all’interno della smartband. Questo componente permette di mantenere una frequenza di misurazione pari addirittura ad una volta al secondo per tutta la durata del sonno; immaginando circa 8 ore di dormita, i dispositivi la misureranno ben 28’800 volte, combinandola con il monitoraggio professionale del sonno, gli utenti potranno sviluppare una corretta routine per riposo notturna.

Naturalmente i prodotti sono dotati di cardiofrequenzimetro, per la misurazione del battito cardiaco nel corso dell’intera giornata, con vibrazione al superamento di una determinata soglia.

Non mancano, alcune funzioni smart, come la ricezione di notifiche o chiamate, il controllo della riproduzione della musica, oppure il cosiddetto “trova il mio telefono”. La batteria è un componente da 100mAh, la durata è garantita per lungo tempo, ma è accompagnata da una ricarica molto rapida, in quanto il terminale si potrà caricare completamente in circa 90 minuti.

La Oppo Band Sport sarà commercializzata solo nella colorazione black, a partire dai prossimi giorni su Amazon e nei negozi di elettronica al prezzo di 49,90 euro. La Oppo Band Style, in vendita nei colori black e vanilla, è impreziosita dal metallo attorno al display, e per questo motivo costerà 79,90 euro (sempre alle stesse condizioni della precedente).