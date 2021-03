Diversi mesi fa, l’operatore virtuale di Vodafone aveva presentato ufficialmente una promozione molto interessante e che permetteva di ricevere 150 euro di ricariche omaggio invitando nuovi amici a Ho Mobile. Secondo quanto è emerso, però, la promo in questione nota come ho. Tanti Amici è stata prorogata fino al mese di giugno 2021.

Ho Mobile ha prorogato la promozione ho. Tanti Amici fino a giugno 2021

La promozione ho. Tanti Amici sarebbe dovuta essere valida fino alla fine del mese di marzo. Tuttavia, come già accennato, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare ulteriormente questa promo per altri mesi, in particolare fino al 30 giugno 2021. Grazie a quest’ultima, tutti i clienti di Ho Mobile potranno ricevere 5 euro di ricarica in omaggio per ogni nuovo cliente che attiverà una nuova scheda dell’operatore ma non solo. Una volta che il cliente avrà ottenuto 10 attivazioni da parte dei nuovi clienti (se provengono da Iliad si riceveranno ulteriori 5 euro) potrà ricevere in omaggio 50 euro extra.

In questo modo, tutti i clienti Ho Mobile avranno quindi la possibilità di ottenere in totale ben 150 euro di ricariche in omaggio. Per far attivare le nuove schede, però, i clienti dovranno fornire un codice di invito ricavabile dall’applicazione ufficiale. I benefici di questa promo, però, ci sono anche per i nuovi clienti. Questi ultimi, una volta attivata la scheda SIM grazie al codice, riceveranno infatti 5 euro di ricarica in omaggio e potranno a loro volta invitare altre persone per mezzo di un nuovo codice.

Vi ricordiamo che, per usufruire di questa promozione, sarà necessario effettuare l’attivazione delle SIM online oppure prenotandole e ritirandole presso le edicole autorizzate dall’operatore virtuale.