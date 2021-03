WhatsApp: il nuovo trucco per non risultare online e non aggiornare l'ultimo accesso

Durante gli anni si è venuti a conoscenza di tantissimi trucchi interessanti riguardanti le applicazioni più blasonate. Tra queste anche WhatsApp ha riportato parecchie novità, sia grazie ai suoi sviluppatori che grazie a qualche utente esterno. Le grandi trovate arrivano infatti da persone esterne all’applicazione, le quali sono in grado di sviluppare vere e proprie piattaforme alternative.

I tanti aggiornamenti che hanno migliorato WhatsApp non sono stati in grado di introdurre quello che invece si può fare con applicazioni di terze parti. Secondo quanto riportato queste sarebbero davvero tante e in grado di offrire opportunità molto ricercate. Il livello di privacy infatti può essere ulteriormente innalzato grazie alla presenza di un’applicazione in particolare. Questa permette infatti agli utenti di nascondersi e di risultare invisibili pur leggendo i messaggi in arrivo all’interno di WhatsApp.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile leggere i messaggi ma senza essere online

Da tempo si ricercava un metodo utile per evitare i vari sotterfugi necessari ad eludere le due spunte blu di WhatsApp. Secondo le esperienze vissute da alcuni utenti sarebbe finalmente giunta sul web l’applicazione perfetta. Stiamo parlando di Unseen, un’opportunità vera e propria che proviene da Internet in veste di applicazione di terze parti.

Questa soluzione permette infatti a tutti coloro che la scaricano di intercettare i messaggi di WhatsApp leggendoli al di fuori. In questo modo le persone riusciranno ad evitare di risultare online in fase di lettura, pur venendo a conoscenza di tutto. Inoltre non ci sarà alcuna registrazione in merito all’ultimo accesso.