Il volantino Carrefour fa chiaramente sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, portando con sé alcune delle migliori occasioni del periodo, sebbene comunque siano perlopiù legate alla fascia media del settore della telefonia mobile.

La campagna promozionale nasce per essere disponibile ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo; ciò sta a significare, in parole povere, che ogni utente sul territorio potrà accedere ad esattamente gli stessi sconti, senza però avere la possibilità di completarli sul sito ufficiale dell’azienda. E’ presente, se interessati, il Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, ma solo nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro.

Coloro che decideranno di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale, avranno la possibilità di ricevere sul proprio smartphone i migliori codici sconto Amazon, e riceveranno anche tantissime offerte speciali.

Volantino Carrefour: quante occasioni per gli utenti

I prodotti maggiormente rappresentativi del volantino Carrefour, rientrano, come detto, entro i 229 euro di spesa complessiva; in particolare è possibile pensare di mettere le mani su Samsung Galaxy A20e, Motorola E7 Power, Alcatel 1B, Xiaomi Redmi 9AT, Oppo a72, Alcatel 1SE 2020, Motorola E6s, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A12, Samsung galaxy A51 o similari.

Se interessati invece ai prodotti Apple, segnaliamo ad ogni modo la presenza di un ottimo Apple iPhone 11, il penultimo modello di fascia alta dell’azienda americana, disponibile all’acquisto oggi a 679 euro, nella versione che presenta 128GB di memoria interna.

Tutte le altre promozioni del volantino Carrefour sono raccolte direttamente per voi nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo.