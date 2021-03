Il volantino Unieuro non delude assolutamente le aspettative dei tantissimi consumatori pronti a completare un acquisto legato alla tecnologia nel periodo corrente, la campagna Primavera degli Sconti, è un buonissimo concentrato di promozioni e di prezzi molto bassi.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi ai prodotti in promozione, potranno farlo sia recandosi nei vari punti vendita in Italia, senza vincoli regionali, che collegandosi nel breve periodo sul sito ufficiale di Unieuro. In questo secondo caso, lo ricordiamo, è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, senza limiti relativi alle categorie merceologiche.

Unieuro: con questo volantino non si scherza assolutamente

I prezzi racchiusi all’interno del volantino Unieuro sono davvero da primato, possono invogliare tantissimi utenti a completare l’acquisto, anche di uno smartphone di fascia alta. Tra questi annoveriamo ad esempio Samsung Galaxy S21+/S21 a 1129/879 euro, senza dimenticarsi della variante Ultra da 1329 euro, ma scendendo poi verso l’ultimo Xiaomi Mi 11 da 899 euro o anche l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro.

I modelli più economici invece vedono coinvolti Oppo A53s, Oppo A52, Huawei P40 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 Pro, Motorola G10, Motorola E6s o xiaomi Redmi 9 (solo per citarne alcuni). Il volantino Unieuro lo abbiamo raccolto appositamente per voi nel nostro articolo, in questo modo avrete la possibilità di conoscere da vicino ogni singolo sconto, e scoprire i vari prezzi.