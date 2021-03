Passa a WindTre da uno degli operatori virtuali indicati dal gestore per ricevere una delle migliori offerte attualmente in mercato. A partire da soli 6,99 euro al mese, WindTre propone le sue straordinarie offerte GO 50, che permettono di ricevere quantità illimitate di minuti per le chiamate, SMS e Giga di traffico dati per la navigazione. L’attivazione delle offerte presenti in listino può essere portata a termine attraverso il sito ufficiale dell’operatore, che permette di selezionare il gestore da cui si intende effettuare la portabilità del numero e quindi scoprire quale offerta è possibile ottenere.

WindTre contro Fastweb, PosteMobile e MVNO con le offerte GO 50!

Le offerte del pacchetto GO 50 proposte ai clienti provenienti dagli operatori virtuali scelti da WindTre sono disponibili a partire da soli 6,99 euro al mese e consentono di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Servizi extra: segreteria telefonica, navigazione hotspot, Ti ho Cercato, SMS di ricevuta di ritorno

Il costo da sostenere per il rinnovo mensile cambia in base all’operatore di provenienza, infatti:

i clienti Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, DigiMobile e di altri MVNO, hanno a disposizione la tariffa WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition. L’offerta non prevede costi di attivazione e richiede un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese.

i clienti Kena Mobile, invece, hanno a disposizione la WindTre GO 50 Flash Digital, che necessita un costo di attivazione di 6,99 euro e un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese.

i clienti provenienti da LycaMobile, infine, hanno la possibilità di richiedere l'offerta WindTre GO 50 Special Digital, che prevede un costo di attivazione di 6,99 euro e un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese.

Si ricorda che, al momento dell’acquisto, sarà necessario andare incontro a una spesa di 10,00 euro per la nuova SIM WindTre.